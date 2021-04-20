Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM На малых реках в Ростовской области завершается половодье, однако никаких опасных гидрологических явлений не ожидается, сообщили ИА REGNUMв донском правительстве.

«Половодье было низким, на отдельных реках — слабовыраженным, с повышением уровней воды на 10−70 см. Вода находилась в руслах рек, подтоплений не отмечено», — уточнили в правительстве.

Согласно прогнозу синоптиков, уровень воды в донских реках ожидается ниже средних многолетних значений. Неблагоприятной паводковой ситуации не ожидается. Вместе с тем на Дону создано около гидрологических постов наблюдения.

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