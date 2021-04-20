Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Цены на вторичном рынке жилья в I квартале 2021 года в Санкт-Петербурге выросли на 3%, при этом на первичном рынке изменений почти не было. Об этом 20 апреля сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru.

Restate.ru График динамики цен продажи квартир в Петербурге

Как уточнили аналитики, рост цен на вторичное жилье спровоцировали сильно выросшие цены на первичном рынке. Причем такая тенденция наблюдается не только в Петербурге, а по всей России.

«Нынешней весной этот процесс стал особенно явным. Результатом стал рост цен и на готовые квартиры, хотя и не такой сильный, как на новостройки. Одновременно вверх рванул и рынок загородного жилья», — говорится в сообщении.

В I квартале текущего года первичный рынок практически остановился: сделок было очень мало, самое ликвидное предложение было раскуплено еще в 2020 году, новые предложения в продажу стали поступать реже. Несмотря на это, цены на первичном рынке текущей весной продолжают расти во всех городах с населением более 1 млн человек, кроме Екатеринбурга и Челябинска. Последний — единственный из миллионников, в котором они снизились.

«В результате, напуганные сверхвысоким ценником на первичном рынке, многие потенциальные покупатели обращают свой взор на вторичный, — отмечают специалисты. — Так, по данным риелторов, в Москве в I квартале количество запросов именно по готовому жилью выросло сразу на 25%. В Петербурге за тот же период Росреестр зафиксировал увеличение количества сделок по рынку недвижимости в целом на 20%, но при этом на первичном их число снизилось на 14%».

Вместе с тем, в городе на Неве, как и еще в десяти городах-миллионниках, строящееся жилье по стоимости уже давно обогнало готовое.

«Тем не менее, в марте и начале апреля интерес к вторичке был велик, и это привело к увеличению средней цены «квадрата» почти на 3%. При этом на первичном рынке изменений почти не было», — подытожили в пресс-службе площадки.