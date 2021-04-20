Цены на вторичное жильё в Петербурге с начала года выросли на 3%
Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Цены на вторичном рынке жилья в I квартале 2021 года в Санкт-Петербурге выросли на 3%, при этом на первичном рынке изменений почти не было. Об этом 20 апреля сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru.
Как уточнили аналитики, рост цен на вторичное жилье спровоцировали сильно выросшие цены на первичном рынке. Причем такая тенденция наблюдается не только в Петербурге, а по всей России.
«Нынешней весной этот процесс стал особенно явным. Результатом стал рост цен и на готовые квартиры, хотя и не такой сильный, как на новостройки. Одновременно вверх рванул и рынок загородного жилья», — говорится в сообщении.
В I квартале текущего года первичный рынок практически остановился: сделок было очень мало, самое ликвидное предложение было раскуплено еще в 2020 году, новые предложения в продажу стали поступать реже. Несмотря на это, цены на первичном рынке текущей весной продолжают расти во всех городах с населением более 1 млн человек, кроме Екатеринбурга и Челябинска. Последний — единственный из миллионников, в котором они снизились.
«В результате, напуганные сверхвысоким ценником на первичном рынке, многие потенциальные покупатели обращают свой взор на вторичный, — отмечают специалисты. — Так, по данным риелторов, в Москве в I квартале количество запросов именно по готовому жилью выросло сразу на 25%. В Петербурге за тот же период Росреестр зафиксировал увеличение количества сделок по рынку недвижимости в целом на 20%, но при этом на первичном их число снизилось на 14%».
Вместе с тем, в городе на Неве, как и еще в десяти городах-миллионниках, строящееся жилье по стоимости уже давно обогнало готовое.
«Тем не менее, в марте и начале апреля интерес к вторичке был велик, и это привело к увеличению средней цены «квадрата» почти на 3%. При этом на первичном рынке изменений почти не было», — подытожили в пресс-службе площадки.