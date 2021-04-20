Шанхай, Китай, , 11:23 — REGNUM Автопроизводитель Geely представил на Шанхайской автомобильной выставке свой новый кроссовер Xingyue L (KX11). Об этом сообщается на сайте компании.

«В 2020 году, благодаря новому языку дизайна и стремлению воплотить идею в жизнь, мы разработали концепцию суперпремиального и изысканного внедорожника. Сегодня эта супер-премиальная концепция представлена под названием Xingyue L», — передаёт пресс-служба марки слова вице-президента Geely Design Shanghai Гая Бургойна.

Созданный на основе компактной модульной архитектуры Xingyue L отличается строгими пропорциями. Автомобиль имеет широкую колесную колею (1610 мм) и длинную колёсную базу (2845 мм).

В КНР модель будет продаваться с двухлитровым бензиновым турбированным мотором, созданным Geely совместно с Volvo. Мощность самой производительной версии этого двигателя составит 238 л. с. До «сотни» автомобиль должен разгоняться за 7,7 секунды.

Ранее компания Geely представила компактный кроссовер Vision X3 Pro — преемника паркетника Geely Vision X3. Новинка оснащена бензиновым атмосферным мотором рабочим объёмом 1,5 литра и производительностью 109 «лошадей».

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