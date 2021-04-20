Москва, 20 апреля 2021, 11:21 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам IX заседания Диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая», сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что значимой составляющей российско-китайских отношений, всеобъемлющего сотрудничества и стратегического взаимодействия является межпартийный диалог.
«Единая Россия» и КПК продолжают контакты по разным направлениям. Дальнейшая совместная работа послужит упрочению дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами», — отметил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, уровень отношений Москвы и Пекина достиг беспрецедентно высокого уровня, заявлял ранее российский президент Владимир Путин.
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