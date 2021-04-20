Стокгольм, , 11:52 — REGNUM В Риксдаге сформировалось парламентское большинство, которое предлагает принимать жесткие меры ради противодействия насилию в отношении женщин в Швеции. Однако проблема заключается в том, что политикам необходимо перейти от слов к делу. Об этом заявила лидер «Центристов» Анни Лёф в интервью газете SvD.

«Я считаю, что насилию мужчин над женщинами в правительстве должно уделяться такое же внимание, как и преступлениям, совершаемым ОПГ», — отметила Лёф.

Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш также выступила за ужесточение наказания за преступления против женщин.

После серии громких убийств женщин мужчинами в последнее время в Швеции несколько парламентских партий потребовали решительных действий, а министр по вопросам гендерного равенства Мэрта Стеневи пригласила лидеров партий на переговоры.