Москва, , 11:22 — REGNUM Благодатный огонь, каждый год появляющийся накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, будет традиционно доставлен Фондом Андрея Первозванного, несмотря на пандемию коронавируса, в Москву, в храм Христа Спасителя — к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению вечером 1 мая. Об этом 20 апреля сообщается на сайте фонда.

«В 2021 году, в девятнадцатый раз, Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву в Великую Субботу к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Благодатный огонь будет доставлен в Москву специальным авиарейсом к началу богослужения в Храме Христа Спасителя и передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Отметим, православные верующие ожидают схождения Благодатного огня накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.