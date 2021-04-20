Москва, , 11:20 — REGNUM Поездки чиновников на служебных авто в личных целях — это отличный повод для того, чтобы их уволить и даже привлечь по статье КоАП «Самоуправство». Об этом в своем телеграм-канале написал доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Как вас отследить? Самое простое — свериться с путевым листом, особенно в нерабочее время, во время больничного, отпуска или командировки, но это по нынешним временам шняга. Куда сподручнее попасть под камеру видеофиксации, систему «Поток», но самое главное — вооружиться показаниями свидетелей, проще говоря, когда на вас настучат.

И ладно бы недоброжелатели или соседи, ваши же водители. Учтите, господа бюрократы: количество дисциплинарных замечаний, выговоров и даже увольнений (уголовок пока не отмечено) в последнее время резко выросло. Это означает, что против вас вашей властной вертикалью началась массированная кампания по очищению ваших стройных рядов. Впрочем, вы уверены, что вас сия чаша минует. Ну-ну».

Напомним, ранее о том, что чиновников начали активно штрафовать за использование служебных автомобилей в личных целях, рассказал заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. По его словам, которые цитирует «Российская газета», число дел по статье КоАП «Самоуправство» растет, а выявлять частные поездки чиновников помогают камеры на дорогах.