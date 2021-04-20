Санкт-Петербург, 20 апреля 2021, 11:27 — REGNUM Специалисты АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начали швартовные испытания достраиваемой предприятием большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», спущенной на воду в Петербурге 26 марта 2021 года. Испытания продлятся до начала июня. В настоящее время подлодка готова на 91%.
В ходе испытаний на «Магадане» проверят навигационную систему, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.
«После окончания швартовных испытаний корабль отправится на заводские ходовые испытания, завершение которых запланировано ко Дню Военно-морского флота», — сообщили 20 апреля в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».
«Магадан» станет третьей подводной лодкой проекта 636.3 (модернизированная «Варшавянка») для Тихоокеанского флота России. Подлодка будет передана в состав ВМФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертого подводного корабля для ТОФ, получившего имя «Уфа».
Первая подлодка данной серри — «Петропавловск-Камчатский» — передана флоту 25 ноября 2019 года. Подлодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота в 24 октября 2020 года.
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Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.
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