Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Специалисты АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начали швартовные испытания достраиваемой предприятием большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», спущенной на воду в Петербурге 26 марта 2021 года. Испытания продлятся до начала июня. В настоящее время подлодка готова на 91%.

Дарья Драй ИА REGNUM Подлодка «Магадан» перед спуском на воду в марте 2021 года

В ходе испытаний на «Магадане» проверят навигационную систему, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.

«После окончания швартовных испытаний корабль отправится на заводские ходовые испытания, завершение которых запланировано ко Дню Военно-морского флота», — сообщили 20 апреля в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

«Магадан» станет третьей подводной лодкой проекта 636.3 (модернизированная «Варшавянка») для Тихоокеанского флота России. Подлодка будет передана в состав ВМФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертого подводного корабля для ТОФ, получившего имя «Уфа».

Первая подлодка данной серри — «Петропавловск-Камчатский» — передана флоту 25 ноября 2019 года. Подлодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

Читайте также: «Магадан» пошёл, «Уфе» приготовиться: в Петербурге строят подлодки для ТОФ