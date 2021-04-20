Ярославль, 20 апреля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Психиатрическая экспертиза признала невменяемым 42-летнего Виталия Молчанова, убившего двух девочек в Рыбинске Ярославской области. Это следует из материалов уголовного дела, которое поступило в Ярославский областной суд.

Виталий Молчанов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2020 года в Рыбинске были убиты две девочки 2006 и 2011 годов рождения. Под подозрение попал сожитель матери убитых Виталий Молчанов. После задержания он признался в содеянном. Убитые подверглись действиям сексуального характера, маньяк надругался и над телами детей.

«В Ярославский областной суд поступило уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 42-летнего жителя Рыбинска в связи с совершением деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших); ст. 30 ч.3, п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование потерпевшей); п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера); п.п. «а, в, д, к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера), — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Следствие считает, что в момент совершения преступления Молчанов не мог осознавать свои действия из-за психического расстройства.

«В ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в Ярославском областном суде.

Если суд установит вину Молчанова и факт психического расстройства, ему будет назначено принудительное лечение.