Магас, , 11:18 — REGNUM В Ингушетию в ближайшие две недели будет поставлена первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» из 810 комплектов препарата. Помимо этого, будет получена дополнительная партия вакцины «Спутник V» в количестве 600 комплектов. Об этом сообщила в ходе заседания правительства министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

Всего в республику поступило с начала массовой вакцинации против коронавируса 29 662 дозы вакцины «ГамКОВИДВак». В настоящее время уже использовано 73,6% от этого количества. Привит первым компонентом 21 851 человек. Полностью привитыми являются около половины из них.

Всего в Ингушетии создано 22 прививочных пункта, а также пять мобильных бригад и семь мобильных пунктов вакцинации. Прививки можно получить не только в стационарных центрах, но и в организациях торговли, мечетях и в МФЦ.

Читайте также: В Ингушетии привились от коронавируса 22 тыс. человек