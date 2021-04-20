Стокгольм, , 11:51 — REGNUM Лидер «Центристов» Анни Лёф — влиятельный игрок на политической арене в Швеции. Ее цель — сделать так, чтобы ее партия снова стала правящей после парламентских выборов в следующем году. Именно поэтому она обвиняет «Шведских демократов» в том, что они представляют собой угрозу безопасности. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Многие полагают, что «Центристы» представляют собой недостаточно весомую силу в шведской политики. Однако это не так, отмечается в статье.

«Центристы» — это партия, которая следует за «Социал-демократами» по числу лет пребывания в правительстве Швеции. У них также есть сильное представительство и влияние на базовом политическом уровне, а именно в муниципалитетах.

Ранее Анни Лёф заявила, что «Шведские демократы» представляют угрозу безопасности и впускать их в государственные учреждения было бы опасно. Однако, отметила она, настоящий мотив Лёф заключается в маргинализации радикальных партий для получения симпатий умеренных избирателей, склоняющихся к центру.