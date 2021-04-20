Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Всех депутатов парламента Грузии приглашают в посольство Евросоюза в Тбилиси для подписания соглашения между властями и оппозицией по выходу из политического кризиса. Об этом 20 апреля говорится в объявлении, опубликованном на странице посольства в соцсети Twitter.

Накануне соглашение было подписано представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами ряда оппозиционных партий. Теперь подписи призывают поставить депутатов, которым предстоит исполнить положения, указанные в соглашении.

«Всем избранным членам парламента Грузии: приглашаем вас подписать соглашение в здании Евросоюза», — говорится в объявлении.

Сообщается, что депутатов будут ждать в течение 20 апреля с 09:00 по местному времени (08:00 мск).

Напомним, в соглашении по выходу из политкризиса говорится, что власти страны обязались провести ряд реформ, а также досрочные выборы в парламент, если «Мечта» на выборах в органы самоуправления получит менее 43% голосов. Депутаты от оппозиционных партий, согласно соглашению, должны прекратить бойкот парламента. Соглашение не подписали лидеры партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».

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