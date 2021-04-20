Уппсала, Швеция, , 11:17 — REGNUM Давление на систему здравоохранения в Уппсале, расположенной в 70 км от Стокгольма, чрезвычайно высокое. Власти региона были вынуждены обратиться за помощью к администрациям соседних ленов, чтобы те прислали медперсонал и необходимое оборудование. Об этом сообщила газета Aftonblaet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По состоянию на 19 апреля в больницах Уппсалы от COVID-19 лечение получал 161 человек. 32 пациента находились в реанимационных палатах, вместимость которых достигла максимума.

«Ситуация выглядит мрачно. Наши ресурсы очень ограничены», — заявил в интервью газете главный врач Университетской больницы Йохан Лугнегард.

Среднее за семь дней число положительных образцов на коронавирус сейчас составляет 11,9% от количества всех тестов по сравнению с 15,1% 7 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции изменят порядок распределения вакцины от COVID-19