Сыктывкар, , 11:13 — REGNUM Власти Коми продлили действие ограничений на проведение массовых мероприятий до 31 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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«Ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям действуют до 31 мая 2021 года. Продлен запрет и на работу ночных клубов (дискотек)», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 апреля, власти Коми объявили о том, что в этом году парад Победы и Бессмертный полк пройдут в онлайн-формате.