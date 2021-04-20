Копенгаген, , 11:16 — REGNUM Власти Дании ведут переговоры с несколькими странами об обмене вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на вакцину других производителей. Об этом со ссылкой на заявления министра здравоохранения Дании Магнус Хёйнике сообщила шведская газета Aftonbladet.

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«Сейчас нам нужны безопасные и одобренные вакцины. Это Pfizer и Moderna. Если мы сможем обменяться, когда мы отправим свой запас вакцины AstraZeneca, а нам пришлют Pfizer, то это для нас это представляет особый интерес», — заявил министр в ходе пресс-конференции.

Хёйнике также отметил, что некоторые страны проявили «большой интерес» к подобному бартерному обмену с Данией.

Сейчас в Дании имеется чуть более 200 000 доз вакцины AstraZeneca. В соответствии с контрактами в страну будут доставлены еще 3,5 миллиона доз.