Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбурге на заседании горсовета 20 апреля мэр Владимир Ильиных вручил теперь уже экс-прокурору муниципалитета Андрею Жугину благодарность за плодотворное сотрудничество, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Город теряет очень сильного прокурора», — сказал градоначальник.

В свою очередь Жугин призвал чиновников и депутатов работать для людей. «Это была долгая, очень интересная история, которая закончилась 15 апреля. Тем не менее я считаю, что мы с вами сделали очень многое. Да, были какие-то разногласия, но это суть надзорных функций. Я хочу пожелать, чтобы вы не забывали про людей, потому что, во — первых, мы работаем ради них, а во-вторых этот город — он уникальный. Поэтому, пожалуйста, люди, люди и еще раз люди!», — подчеркнул он.

Стоит отметить, в 2020 году Владимир Ильиных жаловался губернатору на пристальное внимание со стороны городской прокуратуры. Он считал ряд проверок излишними и мешающими исполнению нацпроектов.

Добавим, Андрей Жугин являлся прокурором Оренбурга с конца 2012 года. С 15 апреля 2021 года назначен на должность зампрокурора Севастополя. У оренбуржцев Андрей Жугин пользовался авторитетом. Например, бывший глава городской прокуратуры лично проверял кровли домов, где подрядчики затягивали ремонт, чиновники регулярно получали предписания от городского прокурора. Многие проблемы решались через суд.

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