Москва, , 11:20 — REGNUM Повышенное артериальное давление — одна из причин смертей в довольно молодом возрасте. Об этом заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам кардиолога, гипертония отражается на жизненно важных органах человека. Это в первую очередь мозг, сердце и почки. Заболевания этих органов могут вызвать целый ряд других проблем, к примеру, негативно повлиять на умственные способности.

Повышенное давление провоцирует хроническую сердечную недостаточность, добавил он. В сердце происходят изменения, в дальнейшем страдает его насосная функция.

У тех, кто не следит за своим здоровьем, первые признаки гипертонии могут появиться уже в молодости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-невролог Аминат Долова рассказала о признаках тихого инсульта.

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