Горно-Алтайск, , 11:12 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай подтвердили факт нападения снежного барса на домашний скот. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сайлюгемского национального парка, рядом с останками задранной овцы найдены следы ирбиса.

По словам директора парка Дениса Маликова, подобный случай в регионе зафиксирован впервые.

«Ни в коем случае не оправдываем действия снежного барса, речь идет о самке, обитающей на данной территории. Однако для этого у нее, наверняка, были веские причины: преклонный возраст или недостаточная кормовая база», — отметил он.

Учёные установили, что на овец напала самка барса с двумя годовалыми котятами. По их мнению, мать таким образом учила барсят охотиться, готовя их к самостоятельной жизни.

Животноводам обещают возместить нанесённый ущерб, если будет подтверждено, что за нападением стоит снежный барс. Как отмечается, Всемирный фонд дикой природы выделил Сайлюгемскому парку грантовую поддержку для реализации соответствующего проекта.

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