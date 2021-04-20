Уфа, , 11:14 — REGNUM Концепция развития пищевой и перерабатывающей промышленности Башкирии до 2026 года утверждена в республике. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данная концепция была утверждена 19 апреля на заседании правительства региона.

«Реализация концепции, позволит к 2026 году увеличить численность пищевых и перерабатывающих производств на две тысячи и довести общий объем отгрузки до 200 млрд рублей», — передает слова министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в республике в сфере переработки сельскохозяйственной продукции работают одна тысяча предприятий, которые осуществляют отгрузку продукции почти на сто млрд рублей. Сообщается, что в республике намерены создавать и модернизировать действующие производства, развивать переработчиков из числа представителей малого бизнеса, повышать кадровый потенциала в этой сфере, а также популяризировать и продвигать региональную продукцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в рамках господдержки предприятиям в Башкирии могут возмещать часть затрат на закупку оборудования, техники для пищевой промышленности, сырья, а также предоставлять до 14 млн рублей в виде грантов на создание перерабатывающих кооперативов.