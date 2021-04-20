Рязанский район, , 11:13 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбуждено после проверки контрактов на покупку жилья для детей-сирот в Рязанском муниципальном районе Рязанской области. Чиновники переплатили за жильё почти четыре миллиона рублей, сообщили 20 корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативно штабе.

По данным следствия, в 2019 году администрация района заключила девять контрактов на приобретение жилых помещений для льготной категории граждан. При подготовке конкурсной документации чиновники не провели анализ рыночных цен на недвижимость и девять квартир закупили по завышенным ценам. Из бюджета незаконно перечислили почти четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Следователи устанавливают конкретных должностных лиц администрации района, допустивших нарушения.