Стокгольм, , 11:12 — REGNUM В марте в Швеции продолжился рост цен на отдельные домовладения и квартиры. Однако в апреле рост цен на квартиры в Стокгольме и Гётеборге замедлился. Всего за двенадцатимесячный период цены в стране выросли на 20%. Об этом со ссылкой на данные компании Valueguard сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Согласно индексу Hox от Valueguard, цены на жилье в Швеции в марте выросли на 2,1%. Цены на квартиры выросли на 1,0%, а цены на отдельные дома — на 2,8%.

Однако по прошествии середины апреля на рынке заметны определенные изменения. В Стокгольме цены на квартиры снизились на 0,1%, а в Гётеборге они выросли всего на 0,2% по сравнению с мартом.

Рост цен на рынке жилья в Швеции за последний год исключительный. Цены на жилье в стране выросли на 20% за последний двенадцатимесячный период, и подобного роста никогда не отмечалось за все годы, отметили в Valueguard.