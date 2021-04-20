Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM Ростов-на-Дону получил партию двухкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает городское управление здравоохранения, однако данных о количестве доз нет.

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«Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор», поступила в Ростов-на-Дону», — уточнили в горздраве.

По информации управления, вакцину можно получить в прививочных кабинетах, развёрнутых на базе горбольницы № 1 имени Семашко и горбольницы № 20, а также на территории мобильных пунктов вакцинации — в торговых центра «Горизонт» и «Мегамаг».

ИА REGNUM сообщало, что ранее Ростовская область не вошла в число регионов России, которые получат вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». О получении партии «ЭпиВакКороны» в последние дни не сообщалось.