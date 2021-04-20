Ташкент, , 11:09 — REGNUM Законопроект о расширении полномочий участковых инспекторов отклонили депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, сообщили в пресс-службе парламента.

Законопроект предлагал предоставить инспекторам право на выписывание административного штрафа за нарушение правил использования электроэнергии, тепла и газа.

В парламенте Узбекистана отметили, что дополнительные задачи приведут к увеличению нагрузки на участковых инспекторов, конфликту интересов и появлению коррупции.

Сотрудники МВД, которые приняли участие в обсуждении, также не согласились с новыми функциями. В настоящее время участковым не хватает времени на выполнение принятых обязанностей, отметили в МВД. Кроме того, для оценки правил пользования услугам ЖКХ необходимо быть специалистом.