Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции изменит порядок распределение вакцины от COVID-19 по стране начиная 3 мая. Сейчас дозы вакцины распределяются исходя из количества людей старше 65 лет, однако вскоре ведомство будет направлять в регионы вакцину пропорционально населению от 18 лет и старше. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Новый порядок распределения означает, что столичные регионы получат больше доз, поскольку в этих регионах более молодое население.

Распределение по регионам будет основано на доле населения от 18 лет и старше, начиная с 18 недели (когда люди 1956 года рождения и старше еще не успели привиться).

Однако начиная с 20 недели, распределение будет рассчитываться уже исходя из численности населения в возрасте от 18 до 64 лет.

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