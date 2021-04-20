Москва, , 11:07 — REGNUM По статистике, более 95% субъектов малого и среднего предпринимательства никогда не пользовались мерами государственной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявила заведующая лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова.

«Пандемия в большей степени ударила по малым и средним предприятиям, сконцентрированным как раз в торговле и сфере услуг. Антикризисные меры во многом помогли, но они относятся к категории «скоропомощных» и неспособны переломить общую негативную тенденцию. Более того, по статистике более 95% субъектов МСП никогда не пользовались мерами господдержки: о них либо не знают, либо считают неэффективными, либо временные затраты и усилия на подачу заявок перевешивают ожидаемые выгоды», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, меньше всего привлекают жителей России в качестве открытия бизнеса ретейл и сфера охраны.

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