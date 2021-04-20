Стокгольм, , 11:09 — REGNUM В Швеции количество пациентов в отделении интенсивной терапии с COVID-19 продолжает расти. Подавляющее большинство из них составляют мужчины среднего возраста. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Отмечается, что третья волна пандемии выглядит значительно хуже второй. Хотя число людей, умирающих от COVID-19, резко упало, благодаря вакцинации, количество пациентов, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии, продолжает расти.

По состоянию на поздний вечер 19 апреля 416 пациентов получали помощь медиков в реанимации из-за COVID-19 по сравнению с примерно 390 в начале января текущего года. Только за последние несколько дней в больницы поступили около 20 тяжелобольных пациентов.