Малоярославец, Калужская область, 20 апреля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Малоярославецким районным судом Калужской области осуждён на шесть лет лишения свободы 42-летний житель Москвы за применение насилия к сотруднику полиции, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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В августе 2020 года в одном из садоводческих товариществ Малоярославецкого района участковый уполномоченный полиции проверял сообщение о нарушении общественного порядка со стороны подсудимого. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно схвати сотрудника полиции за руку и и три раза ударов головой в лицо. В результате нападения у участкового медиками был зафиксирован закрытый перелом костей носа.

Прокуратура добилась назначения дебоширу наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.