Североморск, Мурманская область, , 11:04 — REGNUM В Баренцевом море семь судов, вертолёт и самолёт приняли участие в учении по спасению аварийного корабля, сообщили 20 апреля в пресс-службе Северного флота Минобороны России.

Отмечается, что флотские спасатели отработали действия сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море.

В практической части учения приняли участие пять судов обеспечения Северного флота, малый противолодочный корабль «Юнга», морской спасательный буксир «Микула», противолодочный самолёт Ил-38 и многоцелевой вертолёт Ми-8МТВ-5.

В рамках учений условную пробоину подводной части корпуса аварийного судна заделала группа водолазов, после чего «Микула» и МБ-100 отработали буксировку судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля начались масштабные межвидовые учения Северного флота, в которых также задействованы российские военные объекты в Арктике, атомные субмарины, авиация и части ПВО. Манёвры проходят под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Особое внимание в рамках учений будет уделено защите экономических объектов России в Арктике, отработке спасательных операций на море в Арктическом регионе, методам разрешения потенциально возможных кризисных ситуаций, а также отработке методов защиты и обороны морских коммуникаций.

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