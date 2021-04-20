Майами, США, , 11:04 — REGNUM Футбольные болельщики нуждаются в тех соревнованиях, которые основаны на заслугах. Об этом 20 апреля заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии и владелец американского клуба» Интер Майами» Дэвид Бекхэм в Instagram.

«Болельщикам нужны соревнования, основанные на заслугах, но если мы не защитим эти ценности, то любимая игра окажется в опасности», — написал Бекхэм.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, которая не будет выступать под эгидой УЕФА. Идея создания нового турнира подразумевает создание «элитной» лиги, в которой 20 команд будут играть между собой. 15 из 20 команд будут участвовать в лиге на постоянной основе, что исключает спортивный принцип.

УЕФА, руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии осудили решение о создании Суперлиги. Они заявили, что клубы-основатели будут исключены из национальных турниров и соревнований под эгидой УЕФА.

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