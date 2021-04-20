Владикавказ, , 11:03 — REGNUM В Северной Осетии выявлен факт выдачи дипломов за деньги. В совершении должностного преступления подозревается ректор образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, сообщили 20 апреля в пресс-службе прокуратуры республики.

Как установлено, женщина, являясь, ректором частной образовательной организации, зарабатывала на выдаче дипломов в сфере здравоохранения. В частности, с одного из слушателей дополнительной профессиональной программы она взяла 70 тыс. рублей. За эти деньги она выдала ему дипломы по специальностям «Стоматология терапевтическая» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. За его расследованием установлен контроль прокуратуры.