Херсон, Украина, , 11:08 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в хищении денег при помощи хакерских атак. Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, у правоохранителей есть неопровержимые доказательства того, что подозреваемый мог украсть реквизиты доступа к банковским счетам более 1 тыс. граждан США и Канады, а также похитить более $300 тыс. Общая сумма, нанесённая подозреваемым, может составлять десятки миллионов долларов.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый мог использовать вредоносное персональное обеспечение собственной разработки, а также отдельные его модули, приобретённые у хакеров в сети Darknet.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США гражданин Украины Фёдор Гладырь был признан виновным в проведении серии кибератак и приговорён к 10 годам лишения свободы.

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