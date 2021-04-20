Уфа, , 11:02 — REGNUM Работу еще одного частного пансионата для престарелых граждан приостановил суд в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что мужчина арендовал двухэтажный коттедж в Затоне, котором организовал частный пансионат по уходу и содержанию за инвалидами и престарелыми. При этом здание не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и требованиям пожарной безопасности.

По данному факту в отношении директора ООО «Надежные руки» были возбуждены административные дела. Сотрудники прокуратуры потребовали через суд запретить работу данного заведения до устранения всех нарушений.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приостановили работу по реабилитации людей от наркотической и алкогольной зависимости в опасном доме.