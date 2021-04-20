Чита, , 10:58 — REGNUM В Забайкалье по состоянию на 20 апреля вакцину от COVID-19 получили почти 100 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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«Темп, который мы сейчас задали, дает надежду, что мы сможем в сроки вакцинировать 60% взрослого населения Забайкалья, победим эту заразу», — заявил заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев.

По его словам, нужно сделать всё, чтобы усилить работу в данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, полностью привиты от COVID-19 53 298 пациентов. С 18 января в регионе идет иммунизация населения, работает 70 стационарных и 14 передвижных пунктов вакцинации.

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