Троицк, Челябинская область, , 10:58 — REGNUM В Троицке Челябинской области глава управления городской администрации по вопросам ЖКХ подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в июле 2020 года этот гражданин подписал разрешение на ввод здания, построенного с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ, другой нормативной документации и не соответствующего требованиям безопасности, в эксплуатацию. Это он якобы сделал из личной заинтересованности.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Выясняются обстоятельства его совершения. Также решается вопрос о предъявлении чиновнику обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.