Москва, 20 апреля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Салливан собирается на этой неделе уехать в Вашингтон для консультаций. Он рассказал об этом 20 апреля, его слова приводит РИА Новости.

U.S. State Department Джон Салливан

«Уверен, что это будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента (Джо) Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США», — сказал американский посол в РФ.

Также он добавил, что не видел свою семью больше года, и это также является для него важной причиной для поездки в США.

«Я вернусь в Москву в ближайшие недели до того, как встреча между президентами (РФ и США Владимиром) Путиным и (Джо) Байденом может состояться», — добавил глава американской дипмиссии.

Ранее издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа США сообщило, что посол США в России Джон Салливан уже на этой неделе покинет РФ и уедет в Вашингтон. При этом до того Салливан, по данным того же издания, заявлял, то намерен стоять на своем и оставаться в России, несмотря на то, что Кремль «посоветовал» ему вернуться домой, чтобы провести консультации со своей командой.