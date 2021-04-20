Москва, , 10:57 — REGNUM Максимально допустимое значение ключевой ставки Банка России — не более 5,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Сегодня цены растут более высокими темпами, чем предусматривалось в прогнозе Центрального банка. Одним из факторов сдерживания роста цен является как раз повышение ключевой ставки. Если Центральный банк 23 апреля повысит ключевую ставку, это решение будет ожидаемым и оправданным, — сказал Твердохлеб. — От повышения ключевой ставки выиграют в первую очередь потребители, поскольку произойдет определенное сдерживание роста цен. При этом незначительное изменение ключевой ставки не приведет к изменению ставок на кредитно-депозитном рынке».

Как полагает экономист, в течение 2021 года можно ожидать, что Центральный банк доведет ключевую ставку до 5%, что опять же в сложившейся ситуации будет оправданно.

«Максимальное допустимое значение — не более 5,25−5,5%, — уточнил Твердохлеб. — При достижении ставки выше этого уровня можно будет говорить, что ситуация нуждается в дополнительных регулирующих инструментах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Шибанов заявил, что в России необходимо повысить ключевую ставку Центрального банка, чтобы предотвратить рост инфляции.

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