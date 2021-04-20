Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, , 10:57 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»), которое было возбуждено после взрыва газа с последующим возгоранием и обрушением жилого дома в селе Маргуша, задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

По данным ведомства, эти сотрудники 19 апреля, в день происшествия, выполняли работы по обслуживанию дома. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

В настоящее время следователи-криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашивают подозреваемых и свидетелей, изымают необходимую документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 апреля в селе Маргуша Нижегородской области произошел взрыв газа в трёхэтажном жилом доме с последующим возгоранием и обрушением конструкций. Основной удар пришёлся на второй подъезд дома. В результате пострадали восемь человек, в том числе четверо детей, погиб трёхмесячный ребёнок. В настоящее время в больницах остаются трое взрослы с различными травмами, а также девятилетний мальчик и 2,5-месячная девочка — брат и сестра. 20 апреля экспертная комиссия проведет осмотр дома для решения вопроса о возможности его дальнейшей эксплуатации.

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