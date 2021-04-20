Москва, , 10:56 — REGNUM Очень многие российские предприниматели, которые открыли свое дело в 1990-е годы, до сих пор считают, что и в 2000-е можно вести бизнес, не зная ни экономики, ни маркетинга и не анализируя рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявила директор Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова. Так она прокомментировала результаты исследования, которое показало, что больше половины жителей РФ хотели бы заняться бизнесом.

«Если говорить о политике поддержки малого и среднего бизнеса, то существует огромное количество сервисов для людей, которые хотят открыть собственное дело. Для этого есть и программы обучения, есть консультации, возможность получить обратную связь по сделанному бизнес-плану, — сказала Комиссарова. — Однако политика налогообложения не настолько благоприятна для бизнеса в принципе. В том числе для малого бизнеса. Например, увеличение НДС с 18% до 20%, серьезно повлияло на прибыль, потому что если бизнес не хочет поднимать цены, то он эти 2% выплачивает из своей прибыли. Поэтому сейчас большое количество бизнесов работает в «серых» схемах».

Как подчеркнула Комиссарова, в РФ проблем с формальным открытием просто нет.

«Другое дело, что, когда человек планирует открыть бизнес, он должен не просто иметь идею, а абсолютно точно рассчитать, что он будет делать, кому продавать, какая будет возможная выручка в течении месяца для того, чтобы содержать свой бизнес, — сказала экономист. — С моей точки зрения, огромное количество людей, которые поднимались в 1990-е годы, почему-то и в 2020-е до сих пор считают, что можно просто открыть бизнес и не знать основ экономики, маркетинга и финансов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России рассматривают ресторанный бизнес как наиболее подходящий для открытия собственного дела.

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