Мадрид, , 10:56 — REGNUM Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил сократить время футбольных матчей. Об этом 20 апреля сообщает AS.

По словам Переса, который стал президентом вновь созданной Суперлиги, возможная глобальная реформе в футболе может затронуть длительность матчей.

«Юноши проводят время за игрой в PlayStation и говорят, что футбольные матчи кажутся им слишком долгими. Думаю, что с этим нужно что-то делать», — заявил Перес.

Он добавил, что надо сделать матчи более интересными и задуматься, чтобы сделать их короче.

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