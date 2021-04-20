Ярославль, , 10:56 — REGNUM В Ярославле дорожники приступили к ремонту самых разрушенных участков Юго-Западной окружной дороги. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Ремонт ЮЗОД в Ярославле Группа «Дороги Ярославля» в Facebook

«Окружная города Ярославля — это одна из самых востребованных дорог региона. В день здесь проезжает более 30 тысяч транспортных средств, среди которых большегрузный и общественный транспорт. Состояние покрытия, безусловно, требует срочного ремонта», — сказала исполняющая обязанности директора департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова.

За полтора месяца сотрудники АО «Ярдормост» планируют обновить асфальт на участке от Суринского путепровода до моста через реку Пахма и от моста через Которосль до дороги на посёлок Ивняки. Общая протяжённость этих дорог составляет 4,5 километра. Сейчас работы ведутся в районе посёлка Суринский, там фрезеруют асфальт, а также устраняют ямы и пучины. После этого будет выполнен ремонт верхнего слоя асфальта. Также дорожники укрепят обочины и нанесут горизонтальную разметку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участок Юго-Западной Окружной дороги вызывает самые большие нарекания ярославцев и водителей транзитного транспорта, двигающихся по трассе Москва — Архангельск.

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