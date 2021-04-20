Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Екатеринбурге и других уральских городах вновь открылись офисы банка «Нейва». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Банк, ранее лишившийся лицензии, открыл офисы учреждения в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Новоуральске, Нижнем Тагиле и Челябинске.

Физические и юридические лица могут обратиться в офисы, чтобы получить выписку по своим счетам. Принимаются заявления на возврат средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в банке заявили, что «Нейва» могла лишиться лицензии за операции по обмену валюты.

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