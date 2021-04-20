Ульяновск, , 10:57 — REGNUM В связи с похолоданием отопительный сезон в Ульяновской области продлен минимун до 26 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На прошедшей неделе пятидневный период с температурой выше 8 градусов установился в четырёх муниципальных образованиях, но с 17 апреля в регионе началось похолодание с ночными минусовыми температурами. Областной штаб по вопросам энергетики, ЖКК и прохождения отопительного периода принял решение о продолжении подачи тепла.

По прогнозам синоптиков, с 21 апреля в Ульяновской области установится устойчивая температура, превышающая + 8 градусов. Поэтому с 26 апреля планируется начать централизованное завершение отопительного сезона.

Уже сформирован сводный график гидравлических испытаний. Шесть муниципальных образований — Старокулаткинский, Кузоватовский, Новоспасский, Карсунский, Николаевский, Инзенский районы — начнут проверку теплосетей в конце апреля. В Ульяновске гидравлические испытания стартуют после майских праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новочеркасске в связи «с распространением коронавирусной инфекции» продлили отопительный сезон. Датой завершения отопительного сезона в городе обозначен день 22 апреля.

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