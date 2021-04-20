Омск, , 10:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончался один пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в региональном минздраве.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 1367 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в регионе выявлено 45 112 носителей коронавируса, выздоровели 38 188 человек.

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