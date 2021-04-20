Джакарта, , 10:53 — REGNUM В общей сложности 10 966 934 жителя Индонезии прошли вакцинацию от COVID-19, включая медицинских работников, государственных служащих и пожилых жителей, сообщает Antara.

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За сутки первую инъекцию вакцины от коронавируса в Индонезии сделали 138 515 человек, а вторую инъекцию — 139 811 человек.

Полностью привились от коронавируса 6 050 732 человека. Вторую инъекцию вакцины получили только 14,9% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти.

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