Волгоград, , 10:56 — REGNUM Доследственную проверку начал СК по факту безвестного исчезновения 17-летней жительницы Урюпинского района Волгоградской области. Девушку ищут водолазы на реке Хопёр, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, поздно вечером 17 апреля девушка отдыхала со своим 24-летним приятелем. Молодой человек сообщил правоохранительным органам, что они распивали спиртные напитки и катались на его автомобиле. Рано утром 18 апреля они припарковали ВАЗ на склоне берега реки в районе городского пляжа и уснули.

«В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю. Испугавшись ответственности, мужчина изначально отрицал свою причастность к безвестному исчезновению несовершеннолетней подруги, выдвигая версию, что девушка угнала его транспортное средство и уехала в неизвестном направлении, однако впоследствии признался, что причастен к случившемуся», — пояснили в СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Поисковые мероприятия идут с привлечением водолазов.