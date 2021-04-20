Нур-Султан, 20 апреля 2021, 10:52 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с подготовкой к выборам акимов (глав) городов районного значения. Об этом сообщили 20 апреля в пресс-службе президента республики.
Глава государства встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Бериком Имашевым. Собеседники обсудили меры безопасности для участников избирательного процесса.
Отметим, выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сёл, не выходящих в состав сельских округов, пройдут во второй половине 2021 года.