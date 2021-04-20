Шанхай, Китай, , 10:53 — REGNUM Китайский автопроизводитель FAW представил на международном автосалоне в Шанхае под маркой Hongqi прототип перспективной модели под названием L-Concept. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дизайн автомобиля разработала команда дизайнеров под началом Жиля Тейлора. Он работал шеф-дизайнером в компании Rolls-Royce. Внешне фастбэк (седан с коротким багажником) имеет общее стилистическое сходство с моделями Rolls-Royce.

Авто выделяется полукруглыми фарами с лучеобразными отражателями. Такие же лучи украшают колёсные диски машины, а вертикальные хромированные планки на большой радиаторной решётки дополняют «лучезарный» облик L-Concept.

Интерьер автомобиля отделан кожей, деревом и полированными алюминиевыми деталями. В салоне также есть элементы из хрусталя. Стоит также отметить, что задние двери имеют механизм типа «suicide doors» (заднепетельная дверь).

На авторынке модель появится в 2023 году.

Напомним, на автомобилях марки Hongqi возят руководителей компартии Китая. По статусу эти автомобили сопоставимы с премиальными моделями Rolls-Royce. Однако в последнее время Hongqi стал выпускать и машины для обычных, менее статусных покупателей.

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