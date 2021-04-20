Сеул, , 10:58 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал страны Азии активизировать сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекции, а также против распространения протекционизма и односторонности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на видеообращение южнокорейского лидера к участникам Азиатского экономического форума в Боао (Китай).

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В своём выступлении глава Южной Кореи отметил, что протекционистский и эгоистичный подход в разгар пандемии коронавируса препятствует восстановлению мировой экономики, а также подчеркнул важность международной солидарности и сотрудничества для сосуществования и нового процветания в пост-коронавирусную эпоху.

Затрагивая тему сотрудничества в сфере окружающей среды Мун Чжэ Ин попросил участников форума поддержать второй саммит партнёрства ради «зелёного» развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который состоится в мае в Сеуле.

Форум в Боао называют «Восточным Давосом». Его цель — способствовать диалогу и сотрудничеству между азиатскими странами.