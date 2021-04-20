Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Состояние американского инженера и бизнесмена Илона Маска уменьшилось более чем на $5 млрд после снижения акций компании Tesla из-за новостей о ДТП с участием электромобиля данной компании. Об этом 20 апреля свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

По информации Forbes Real-Time, на фоне данных новостей состояние Макса уменьшилось на $5 млрд и на данный момент составляет $174,6 млрд, что позволяет ему занимать третье место в рейтинге самых богатых в мире людей.

При этом 19 апреля акции Tesla уменьшились в цене на 3,4%, до 714,63 доллара.

Отметим, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в штате Техас из-за того, что электромобиль Tesla, который, как это предполагалось по предварительной информации, двигался в режиме автопилота, врезался в дерево. Позднее Маск опроверг данное утверждение, заявив, что функция полного автономного вождения для этой машины не приобреталась и утончил, что для использования автопилота на электромобиле необходима определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошло ДТП, не было.